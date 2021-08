Antonio Caridi era innocente. Vittima del "populismo penale", dice Manconi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Venerdì scorso, il tribunale di Reggio Calabria ha assolto, perché il fatto non sussiste, l’ex senatore di centrodestra Antonio Caridi dall’accusa di associazione mafiosa, nell’ambito del processo “Gotha” contro la ’ndrangheta. I pm avevano chiesto una condanna a 20 anni di reclusione, ritenendo Caridi componente di vertice di una cupola mafiosa. Con lui sono stati assolti 14 imputati, mentre altri 15 sono stati condannati, tra cui l’ex parlamentare del Psdi Paolo Romeo (25 anni di reclusione). La fine di un incubo per Caridi, che a causa dell’inchiesta ha trascorso 18 mesi di custodia cautelare in carcere. L’arresto ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Venerdì scorso, il tribunale di Reggio Calabria ha assolto, perché il fatto non sussiste, l’ex senatore di centrodestradall’accusa di associazione mafiosa, nell’ambito del processo “Gotha” contro la ’ndrangheta. I pm avevano chiesto una condanna a 20 anni di reclusione, ritenendocomponente di vertice di una cupola mafiosa. Con lui sono stati assolti 14 imputati, mentre altri 15 sono stati condannati, tra cui l’ex parlamentare del Psdi Paolo Romeo (25 anni di reclusione). La fine di un incubo per, che a causa dell’inchiesta ha trascorso 18 mesi di custodia cautelare in carcere. L’arresto ...

