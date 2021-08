Antonio Caprarica | «I 40 anni di Meghan | tanto astuta quanto incoerente»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Più di Lady Diana, più di Sarah Ferguson, più di Camilla. Persino, c’è chi sostiene, più di Wallis Simpson. Meghan Markle, 40 anni il 4 agosto 2021, ha creato scompiglio a corte più di qualsiasi altra prima. Ex attrice, americana, già divorziata, ha sposato il principe Harry il 19 maggio 2018 per poi firmare la Megxit un anno e mezzo dopo. Oggi il suo indirizzo è una villa da 14 milioni di dollari a Montecito, Santa Barbara, che divide col marito, i due figli (Archie, 2 anni, e Lilibet Diana, 2 mesi) e i loro tre cani. Ha in lavorazione una serie animata per Netflix, Pearl, ha pubblicato un libro di favole, The Bench, e ha raccontato la sua versione dell’addio alla royal family in un’intervista a Oprah Winfrey, ora candidata ai prossimi Emmy. Non torna a Londra dal marzo 2020. Nel 2014, quando ancora aveva un blog (e non aveva ancora incontrato Harry), scriveva: «Le bambine, di solito, sognano di diventare principesse. La mia passione da piccola, invece, era She-Ra, la principessa del potere. Una ribelle, conosciuta per la sua forza, che brandisce la spada. Non stiamo certamente parlando di una sorta di Cenerentola».