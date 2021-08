Anna Pettinelli lascia Amici? Ecco chi potrebbe prendere il suo posto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Anna Pettinelli lascia Amici, è questa la notizia (non confermata) lanciata dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Sarebbero quindi due le professoresse di canto a non esser state confermate nella prossima edizione: oltre Arisa (al suo posto Lorella Cuccarini), potrebbe dire addio anche Anna Pettinelli. Sempre secondo il settimanale ci sarebbe già un sostituto pronto ad ereditare quel ruolo: Alberto Urso, vincitore della 18esima edizione di Amici. Arisa non confermata nella prossima edizione di Amici: ... Leggi su biccy (Di mercoledì 4 agosto 2021), è questa la notizia (non confermata) lanciata dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Sarebbero quindi due le professoresse di canto a non esser state confermate nella prossima edizione: oltre Arisa (al suoLorella Cuccarini),dire addio anche. Sempre secondo il settimanale ci sarebbe già un sostituto pronto ad ereditare quel ruolo: Alberto Urso, vincitore della 18esima edizione di. Arisa non confermata nella prossima edizione di: ...

Advertising

trash_italiano : #Amici21, dopo Arisa anche Anna Pettinelli potrebbe lasciare il talent show. Al suo posto Alberto Urso? - winnersoul10 : RT @ricordarcicosi: io ve lo dico che senza anna pettinelli amici non è nulla vi dovete spaventare #amici21 - atuputamadree : RT @ricordarcicosi: io ve lo dico che senza anna pettinelli amici non è nulla vi dovete spaventare #amici21 - ricordarcicosi : io ve lo dico che senza anna pettinelli amici non è nulla vi dovete spaventare #amici21 - BITCHYFit : Anna Pettinelli lascia Amici? Ecco chi potrebbe prendere il suo posto * -