Angelo non ce l'ha fatta, il cane pastore simbolo degli incendi in Sardegna (Di mercoledì 4 agosto 2021) Era diventato uno dei simboli degli incendi in Sardegna il cane rimasto a guardia delle "sue" pecore a Tresnuraghes: un gesto che purtroppo ha pagato con la vita. Ustionato gravemente è morto dopo giorni... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 4 agosto 2021) Era diventato uno dei simboliinilrimasto a guardia delle "sue" pecore a Tresnuraghes: un gesto che purtroppo ha pagato con la vita. Ustionato gravemente è morto dopo giorni...

