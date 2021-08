Andrea Zenga deluso da Lei | Conto salato per Ignazio Moser | Gigi D’Alessio di nuovo padre

(Di mercoledì 4 agosto 2021)non ha potuto fare a meno di mostrare tutta la sua delusione eè pronto a diventare dipapà.pensava, o sperava, di poter passare una bella serata rilassante insieme a Rosalinda Cannavò, guardando un film in tv. Purtroppo però così non è stato in quanto l’attrice gli L'articoloda Leiperdi ...

Advertising

SonySon96916254 : Bellissima storia appena pubblicata dal padre di Rosina ? Famiglia e Amore tutto ciò che conta ???????? #zengavo… - Anna38175697 : @SonySon96916254 @redazioneiene @14Cannavo @andrea_zenga Fatto - Bimba021 : @SonySon96916254 @redazioneiene @14Cannavo @andrea_zenga Fatto?? - SonySon96916254 : Andiamo a mettere un like sù lo scherzo a Rosalinda fatto dalle Iene.. lo hanno riproposto troppo bello da riveder… - sunsetl87942354 : RT @iosonoNEMESI: Andrea.. io sono juventina ????.. e ti voglio bene ?? ..e quindi mi avvalgo della facoltà di rimanere muta.. ???? @andrea_zen… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zenga

A questo punto l'ex gieffina ha raccontato in che modo hanno trascorso la serata di ieri lei e il suo fidanzato: "Abbiamo visto un film che ci avete consigliato voi nella pagina però di ...non ha potuto trattenere la delusione provocata dalla sua fidanzata Rosalinda Cannavò, che lo ha lasciato senza parole., dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, ha fatto ...Walter Zenga annuncia di aver fatto quattro dosi di vaccino. Tutto per tornare in Italia e fare una cosa: ecco la sua storia ...Andrea Zenga non ha potuto trattenere la delusione provocata dalla sua fidanzata Rosalinda Cannavò, che lo ha lasciato senza parole.