Ancora risse in campo | stavolta tocca al Milan | i dettagli

Un'entrataccia di Krunic su Gayà durante Valencia-Milan fa surriscaldare gli animi in campo: poi il bosniaco sbaglia anche il rigore decisivo Dopo quella della scorsa settimana durante Porto-Roma, scoppia un'altra rissa furibonda durante un'amichevole estiva. stavolta siamo in Spagna, al Mestalla, dove si è appena svolta Valencia-Milan, sfida valida per il Trofeo Naranja, tradizionale appuntamento

