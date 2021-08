Ancora niente da fare per la navicella Starliner di Boeing: rimandata la missione del riscatto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un'anomalia nelle valvole del sistema di propulsione della navicella ha costretto la cancellazione della seconda missione di test verso la stazione spaziale, dopo il disastroso primo tentativo del 2019.... Leggi su dday (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un'anomalia nelle valvole del sistema di propulsione dellaha costretto la cancellazione della secondadi test verso la stazione spaziale, dopo il disastroso primo tentativo del 2019....

Advertising

NekOfficial : Quando non aspetti altro di salire sul palco... “Voglio ancora cantare e guardarti ballare, niente di eccezionale,… - Digital_Day : Un problema alle valvole del sistema di propulsione di Starliner fa saltare il lancio della navicella di Boeing - biif : RT @FunkyDancer_: @soteros1 @biif Vi sono stati casi, e probabilmente ve ne sono ancora attualmente, di tamponi gia' contaminati. Quindi se… - illicitgilmore : @camicaprioglio e paola poi va ancora più in crisi perché sa che non può sbagliare praticamente niente sennò devast… - FraPagliaccio : RT @FraPagliaccio: @ste_norre @agente_zeta Non so, tutto questo parlare di avvocati mi sembra inutile perché ricordo sempre che il diritto… -