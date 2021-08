Amoroso su Kaio Jorge | Mi ricorda mito dell' attacco Juve

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Marciopromuove. L'ex attaccante brasiliano, in un'intervista alla Gazzettao Sport, spende parole al miele per il giovane bomber prelevato dal Santos , cercato con insistenza nelle scorse settimane prima dal Napoli e poi dal Milan , prima di essere ingaggiato ...

Juve, sentisuJorge Ecco alcuni stralci dell'intervista: Quindi i difetti: Infine un paragone impegnativo:L'ex attaccante brasiliano Marcioha parlato diJorge, prossimo all'arrivo alla Juventus Marcio, ex attaccante di Udinese e Milan, descriveJorge a La Gazzetta dello Sport. LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA SU ...L'ex calciatore brasiliano di Udinese e Milan ha voluto analizzare dal punto di vista tecnico il neo acquisto della Juventus ...Kaio Jorge si rivelerà un gran colpo per la Juve. Ne è sicuro Marcio Amoroso, ex attaccante brasiliano di Udinese, Parma e Milan che in un'intervista con La Gazzetta dello Sport ha parlato del talento ...