Amici, per il cast c’è un nuovo nome: il pubblico la conosce bene (Di mercoledì 4 agosto 2021) Amici, tante indiscrezioni in merito ai nomi dei giudici che potrebbero lasciare ed entrare nella trasmissione di Maria De Filippi Per gli organizzatori dei programmi che prenderanno il via in autunno è noto che l’estate non è solo relax ma anche lavoro. Le indiscrezioni attorno al mondo dello spettacolo non mancano mai e man mano che si avvicinano le date del via alle trasmissioni aumentano sempre di più. Occhi puntati in particolare sui programmi di maggiore seguito come Amici. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, ha scritto che nel cast dei giudici potrebbe non far più parte Stefano De Martino perché ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 4 agosto 2021), tante indiscrezioni in merito ai nomi dei giudici che potrebbero lasciare ed entrare nella trasmissione di Maria De Filippi Per gli organizzatori dei programmi che prenderanno il via in autunno è noto che l’estate non è solo relax ma anche lavoro. Le indiscrezioni attorno al mondo dello spettacolo non mancano mai e man mano che si avvicinano le date del via alle trasmissioni aumentano sempre di più. Occhi puntati in particolare sui programmi di maggiore seguito come. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, ha scritto che neldei giudici potrebbe non far più parte Stefano De Martino perché ...

Advertising

Eurosport_IT : Anche i nostri colleghi e amici di @Eurosport_ES sono impazziti per il trionfo di Marcell Jacobs! ???????????… - FBiasin : Per gli amici “Remo”. #Tokyo2020 - MediasetPlay : Noi ancora qui, fermi, sotto ad un treno per loro. ?? Aspettando la nuova edizione di Amici, rivedi tutte le puntate… - massidanu : RT @fendente1: ????????????Vittorio, forza amici facciamo girare per Fizer????????????????????????????????? - zuzzugiups : Ho costretto i miei amici a deviare verso Mazara del Vallo, che è tipo Lourdes per me. I ChilHaVisters mi capiranno… -