Amici, non solo Arisa: salta un'altra pesantissima testa, la rivoluzione di Maria De Filippi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si cambia. Estate calda e movimentata per Maria De Filippi, che rivoluziona tutto. In questo caso si parla di Amici, il talent-show campione di share che conduce su Canale 5 Il primo addio è di Arisa, che dopo una lunga trattativa proprio con la De Filippi, avrebbe deciso di lasciare la trasmissione. Al suo posto arriva Lorella Cuccarini, già presente lo scorso anno, che adesso passerà da una categoria ad un'altra: sarà maestra di canto e non di danza. Stando ai rumors potrebbe saltare anche Anna Pettinelli, insegnante di canto. La bomba viene lanciata dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si cambia. Estate calda e movimentata perDe, che rivoluziona tutto. In questo caso si parla di, il talent-show campione di share che conduce su Canale 5 Il primo addio è di, che dopo una lunga trattativa proprio con la De, avrebbe deciso di lasciare la trasmissione. Al suo posto arriva Lorella Cuccarini, già presente lo scorso anno, che adesso passerà da una categoria ad un': sarà maestra di canto e non di danza. Stando ai rumors potrebbere anche Anna Pettinelli, insegnante di canto. La bomba viene lanciata dal ...

Advertising

teatrolafenice : ??? «La stupidità ha una tenacia che l’intelligenza non possiede» (Pino Caruso). Buongiorno, amici! ??? #3agosto - bobogiac : Cari amici tra 15’ vi aggiornerò su space perché la storia ha avuto un seguito al quale non potrete credere. Alle 18.45 - _Carabinieri_ : A ridosso delle vacanze estive, si registra uno dei picchi più alti di abbandono di animali domestici. Non abbandon… - Danila0909 : RT @virgini22338959: Mi fanno ridere i tifosi del Napoli o presunti tali, che non capiscono gli Amici Interisti che si lamentano per un’eve… - ZSto13 : RT @BoselliTom: gli amici ci riaprono gli occhi ci capiscono meglio di noi e ti metton davanti agli specchi anche quando non vuoi #kahraman… -