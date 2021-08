Amici 21, Maria De Filippi stravolge il cast: Anna Pettinelli assente nella prossima edizione? L’indiscrezione (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il nuovo numero del settimanale Chi, continua a rivelare succulenti indiscrezioni in merito alla cronaca rosa e ai programmi che da settembre torneranno sul piccolo schermo. A tal proposito, il magazine di Alfonso Signorini cita la ventunesima edizione di Amici. Secondo le pagine del rotocalco, Maria De Filippi avrebbe deciso di stravolgere la formazione dei … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il nuovo numero del settimanale Chi, continua a rivelare succulenti indiscrezioni in merito alla cronaca rosa e ai programmi che da settembre torneranno sul piccolo schermo. A tal proposito, il magazine di Alfonso Signorini cita la ventunesimadi. Secondo le pagine del rotocalco,Deavrebbe deciso dire la formazione dei … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

trash_italiano : Arisa lascia Amici di Maria De Filippi - LCuccarini : In edicola: ??????????? ? Con immenso piacere vi comunico che Maria mi ha confermata come Prof. di “Amici” per il secon… - IlContiAndrea : #LorellaCuccarini “Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienz… - Roger85674604 : RT @fratotolo2: “Mi scuso se nella mia stupida ignoranza ho messo in dubbio la scienza” Chi è Fantozzi che si scusa con il megadirettore g… - quietnesslover : ciao amici di twitter ho aperto una fanpage su maria pedraza su ig se vi va seguitemi --> mariapedraza.stan -