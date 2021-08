Amici 21, Arisa fuori dalla scuola. La cantante risponde: “Ciucci non parlate di ciò che non sapete” (Di mercoledì 4 agosto 2021) La ventunesima edizione di “Amici di Maria De Filippi” quest’anno allunga e partirà già a settembre, come anticipato da Davide Maggio. Fervono in questi giorni agli studi Elios di Roma i provini per individuare i nuovi cantanti e ballerini che prenderanno il banco di Sangiovanni, la vincitrice Giulia, Aka 7even e Tancredi. Ma la nuova edizione avrà qualche sorpresa a partire dai professori. Dagospia lancia la bomba: “Amici, si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa”. Al posto di Arisa subentra Lorella Cuccarini che lascia così ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) La ventunesima edizione di “di Maria De Filippi” quest’anno allunga e partirà già a settembre, come anticipato da Davide Maggio. Fervono in questi giorni agli studi Elios di Roma i provini per individuare i nuovi cantanti e ballerini che prenderanno il banco di Sangiovanni, la vincitrice Giulia, Aka 7even e Tancredi. Ma la nuova edizione avrà qualche sorpresa a partire dai professori. Dagospia lancia la bomba: “, si cambia. La strampalatanon sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa”. Al posto disubentra Lorella Cuccarini che lascia così ...

