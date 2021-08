American Horror Stories, dall’8 settembre su Star (Di mercoledì 4 agosto 2021) American Horror Stories in Italia, abbiamo finalmente una data: dall'8 settembre la serie sbarca su Star all'interno di Disney+ in streaming. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di mercoledì 4 agosto 2021)in Italia, abbiamo finalmente una data: dall'8la serie sbarca suall'interno di Disney+ in streaming. Tvserial.it.

Advertising

ciakmag : Finita l'estate torneranno le #AmericanHorrorStories, su Star #DisneyPlus #AHS #AHS10 - UniMoviesBlog : #AmericanHorrorStories in Italia su #Star, il canale tematico di #DisneyPlus - telesimo : La nuova #serie limitata #AmericanHorrorStories debutterà in Italia in esclusiva su #DisneyPlusStar il prossimo… - starstelena_ : Stamani buongiorno solo a Disney+ che non solo metterà disponibile American Horror Story, ma che distribuirà la nuova stagione quando uscirà - valexstan : MA METTONO AMERICAN HORROR STORY SU DISNEY STO GODENDO -