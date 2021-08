Amanda Knox incinta dopo un aborto, l’annuncio nel suo podcast (Di mercoledì 4 agosto 2021) Amanda Knox incinta. Ogni settimana grazie al suo podcast continua a far parlare della sua vita e anche questa volta è accaduto lo stesso lasciando il dolce annuncio proprio per il gran finale. Nei giorni scorsi abbiamo parlato della studentessa americana riguardo alle sue orrende battute sull’Italia e sul fatto di venire a studiare nel nostro Paese per poi ritrovarsi dietro le sbarre, ma oggi torniamo a farlo proprio perché alla fine dell’ultimo episodio del suo podcast indipendente Labyrinths, ha rivelato che aspetta il suo primo bambino dal marito Christopher Robinson, sposato nel febbraio 2020. ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021). Ogni settimana grazie al suocontinua a far parlare della sua vita e anche questa volta è accaduto lo stesso lasciando il dolce annuncio proprio per il gran finale. Nei giorni scorsi abbiamo parlato della studentessa americana riguardo alle sue orrende battute sull’Italia e sul fatto di venire a studiare nel nostro Paese per poi ritrovarsi dietro le sbarre, ma oggi torniamo a farlo proprio perché alla fine dell’ultimo episodio del suoindipendente Labyrinths, ha rivelato che aspetta il suo primo bambino dal marito Christopher Robinson, sposato nel febbraio 2020. ...

