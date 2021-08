Alto Adige, chiuso l’hotel “no mask” a 4 stelle: “Ripetute violazioni delle norme anti-Covid” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Alto Adige, chiuso l’hotel a 4 stelle: “Dipendenti senza mascherine” Il Cavallino Bianco, hotel a 4 stelle situato nel centro di San Candido, in Alto Adige, è stato chiuso con un’ordinanza per la “ripetuta inosservanza delle misure anti-Covid”: tutti i dipendenti dell’albergo, infatti, non indossavano le mascherine. Secondo quanto ricostruito dal Corriere del Veneto, l’ordinanza è stata firmata dal presidente della Provincia, Arno Kompatscher dopo quattro diversi sopralluoghi effettuati ... Leggi su tpi (Di mercoledì 4 agosto 2021)a 4: “Dipendenti senza mascherine” Il Cavallino Bianco, hotel a 4situato nel centro di San Candido, in, è statocon un’ordinanza per la “ripetuta inosservanzamisure”: tutti i dipendenti dell’albergo, infatti, non indossavano le mascherine. Secondo quanto ricostruito dal Corriere del Veneto, l’ordinanza è stata firmata dal presidente della Provincia, Arno Kompatscher dopo quattro diversi sopralluoghi effettuati ...

Advertising

Corriere : Alto Adige, chiuso per 10 giorni l’hotel di lusso «no mask». Disdette per 100 mila euro - Corriere : Cicloturismo: in Alto Adige i percorsi «arditi» per gli amanti delle due ruote - rada_maja : RT @barbaraluna25: L'energia dei colori ?? Lago di Neves ???? Alto Adige - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: #Coronavirus. L'aggiornamento sulla situazione della #pandemia in #AltoAdige. @TgrRai @RaiNews #IoseguoTgr https://t… - velocevolo : RT @barbaraluna25: L'energia dei colori ?? Lago di Neves ???? Alto Adige -

Ultime Notizie dalla rete : Alto Adige Inversione a 'u' in A22 e motociclista morto: scarcerato (e può tornare in Olanda) l'automobilista BOLZANO. Dopo quasi due mesi di custodia cautelare in carcere , è stato rimesso in libertà il cittadino olandese di 28 anni che lo scorso 8 giugno aveva causato un incidente stradale mortale sull'A22 ...

Calendario scuola 2021, Regione per Regione: quando inizia e festività Calendario scuola 2021, quando inizia Regione per Regione I primi a tornare sui banchi saranno gli studenti dell' Alto Adige il 6 settembr e, gli ultimi quelli della Calabria il 20 settembr e, ...

La lenta campagna vaccinale in Trentino Alto Adige Il Post Tokyo: nell'inseguimento sesto oro per l'Italia TOKYO. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l'Italia è medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre maschili di ciclismo su pista. Nella finale per il primo posto il quartetto azzurro - Simone Consonni, Filipp ...

"Vaccinatevi", da Cagliari appello su tuta infermiera (ANSA) - CAGLIARI, 04 AGO - La Sardegna si avvia a raggiungere le 2milioni di somministrazioni anti Covid19(1.872.946 oggi, il 95,2% delle 1.967.099 consegnate), con una percentuale di immunizzazione ...

BOLZANO. Dopo quasi due mesi di custodia cautelare in carcere , è stato rimesso in libertà il cittadino olandese di 28 anni che lo scorso 8 giugno aveva causato un incidente stradale mortale sull'A22 ...Calendario scuola 2021, quando inizia Regione per Regione I primi a tornare sui banchi saranno gli studenti dell'il 6 settembr e, gli ultimi quelli della Calabria il 20 settembr e, ...TOKYO. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l'Italia è medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre maschili di ciclismo su pista. Nella finale per il primo posto il quartetto azzurro - Simone Consonni, Filipp ...(ANSA) - CAGLIARI, 04 AGO - La Sardegna si avvia a raggiungere le 2milioni di somministrazioni anti Covid19(1.872.946 oggi, il 95,2% delle 1.967.099 consegnate), con una percentuale di immunizzazione ...