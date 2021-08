Allarme per questi sughi pronti: non mangiateli, sono pericolosi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Attenzione, questi sughi pronti prodotti per un noto marchio sono pericolosi per la salute: ecco quali sono i lotti incriminati. sughi pronti, Allarme (AdobeStock)L’Italia è il paese più sicuro del mondo quando si tratta di controlli alimentari. É per questo che dobbiamo essere grati ai controlli della filiera e alla celerità e scrupolosità grazie alle quali il Ministero della Salute ha imposto il richiamo precauzionale per un lotto di sughi pronti surgelati. Si tratta di prodotti a ... Leggi su chenews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Attenzione,prodotti per un noto marchioper la salute: ecco qualii lotti incriminati.(AdobeStock)L’Italia è il paese più sicuro del mondo quando si tratta di controlli alimentari. É per questo che dobbiamo essere grati ai controlli della filiera e alla celerità e scrupolosità grazie alle quali il Ministero della Salute ha imposto il richiamo precauzionale per un lotto disurgelati. Si tratta di prodotti a ...

Ultime Notizie dalla rete : Allarme per Attacco hacker, anche Europol e FBI indagano sul caso Regione Lazio I media locali parlano di "crisi nazionale" e di sicurezza del Paese in pericolo: l'allarme è stato ... hanno spiegato i tre esperti, sono sempre più numerosi e le richieste d'aiuto sono troppe per ...

Non solo Regione Lazio: Olanda, allarme ransomware No More Ransom Il caso della Regione Lazio è un'ottimo metro per consentirci di capire come un ransomware possa impattare sulla società e l'allarme che arriva dall'Olanda potrà aiutare ulteriormente ...

Olanda sotto attacco hacker, è allarme per la sicurezza nazionale ANSA Nuova Europa Anche l’Olanda sotto attacco hacker, allarme: “Crisi nazionale” Gli attacchi con il ransomware sono sempre più frequenti soprattutto in Olanda, dove gli esperti sostengono che si stanno trasformando in una crisi nazionale.

Montecassino, spaventato da cinghiali si perde nel bosco: ritrovato dai carabinieri Il giovane, con il suo cellulare, è comunque riuscito a lanciare l’allarme chiamando il 112 della centrale operativa della compagnia di Cassino e così sono scattate le ricerche da parte dei militari d ...

