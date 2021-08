Alisson | “Ho subito accettato il rinnovo Sono felice al Liverpool | ecco i miei obiettivi”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il portiere brasiliano del, dopo la firma suldi contratto, ai microfoni ufficiali del club ha dichiarato: “Non ho impiegato troppo tempo per pensarci: hoil. È qualcosa che abbiamo costruito negli ultimi tre anni, la fiducia che ho nel club e che il club ha in me è tanta. Io e la mia famiglia siamo davvero felici qui. Ifigli sistabiliti in Inghilterra, in un altro paese, dove stanno crescendo. Siamo davvero felici.davvero contento di proseguire il mio lavoro qui. ...