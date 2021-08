Alba Parietti rompe il silenzio e tuona | “È lui l’uomo della mia vita…” – FOTO

(Di mercoledì 4 agosto 2021) L’affascinante ex padrona di casa di Galagoal parla per la prima volta e ammette tutto.non si nasconde e dichiara pubblicamente il suo amore. E’ una delle donne… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

DaianaEsposito3 : RT @matteovibez: ESCLUSIVA Gli audio scambiati tra Alba Parietti e Armanda in merito al litigio dei loro figli - Luca_zone : Quando il #GFVIP si scontrerà con Tale & Quale seguirò Carlo Conti con Alba Parietti, Federica Nargi, Stefania Orla… - ChimeraPraga : @elisicci Se alla base ci fosse il nulla cosmico le parole della parietti per quanto pesanti avrebbero senso di esi… - blackmoonlivght : le risposte di alba parietti sono troppo iconiche, sono felice che stia spegnendo tutti (soprattutto gli ipocriti) - cclatwe : @SchiaRobi @lucatelese Quante volte il nostro telesino l'avranno messo dietro alla lavagna perchè andava a stuzzica… -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti

Il Sussidiario.net

Chi sono i concorrenti in gara? Eccoli: Ciro PrielloPierpaolo Pretelli Dennis Fantina Biagio Izzo Gemelli di Guidonia Federica Nargi Deborah Johnson Stefania Orlando Francesca Alotta E ...ha quindi deciso di intervenire, difendendo suo figlio. Le dichiarazioni di Oppini, erano state rinvenute in un vecchio video in cui il ragazzo ridevo delle parole usate comunemente ...Carlo Conti pronto per la nuova edizione di Tale e Quale Show: succederà anche quest'anno L' undicesima edizione di Tale e Quale Show prenderà il via a ...Il noto presentatore Rai si è reso protagonista di una gaffe che nessuno si sarebbe aspettato. Vediamo insieme di che si tratta ...