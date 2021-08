Afghanistan | Talebani attaccano la residenza del ministro della Difesa | 8 morti e 20 feriti Salva la famiglia del membro del governo

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Mentre i diversi gruppi Taliban continuano a mangiare terreno in varie aree dell’, da Herat a Kandahar fino a Ghazni, adesso l’offensiva militare degli Studenti coranici è riuscita a penetrare fino ai vertici del moribondocentrale di Kabul, la cui sopravvivenza oggi appare ancora più in discussione. Ieri sera un’autobomba guidata da un combattente kamikaze si è fatta esplodere nei pressidel, Bismillah Mohammadi, con un commando armato che ha poi fatto irruzione in un edificio adiacente provocando uno scontro a ...

Inhanno messo a ferro e fuoco Lashkar Gah e rivendicato un attentato a Kabul: la situazione sarebbe critica, morti ed esplosioni. Ihanno iniziato la loro cavalcata di ...Le esplosioni a Kabul sono l'ultimo episodio di una spirale di violenza che ha colpito l'negli ultimi mesi per l'offensiva dei, che hanno ampliato le loro conquiste ad oltre metà ...LONDRA, 04 AGO - L'Afghanistan rischia concretamente di diventare "un failed State", qualcosa di peggio di uno Stato fallito nell'accezione inglese, dopo il ritiro delle forze occidentali seguito a ve ...Continua la sanguinosa offensiva talebana in Afghanistan. Violenti combattimenti sono in corso per il quarto giorno consecutivo a Herat tra i talebani e le forze governative. Terza città afghana per i ...