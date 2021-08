Ad agosto arriva il bonus Irpef da 1.880 euro. È destinato ai lavoratori dipendenti e sarà accreditato direttamente in busta paga (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ad agosto i lavoratori dipendenti troveranno in più in busta paga l’equivalente delle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (cioè il rimborso Irpef) per un valore massimo di 1.880 euro. Il bonus che sarà accreditato dal datore di lavore direttamente in busta paga e senza farne richiesta, l’importo dipenderà sia dal tipo di contratto ma anche ai giorni di lavoro accumulati nel corso dell’anno. Non tutti i lavoratori riceveranno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 4 agosto 2021) Adtroveranno in più inl’equivalente delle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (cioè il rimborso) per un valore massimo di 1.880. Ilchedal datore di lavoreine senza farne richiesta, l’importo dipenderà sia dal tipo di contratto ma anche ai giorni di lavoro accumulati nel corso dell’anno. Non tutti iriceveranno ...

