Ad Aglientu il cinema all' aperto che promuove la cultura della Sardegna

(Di mercoledì 4 agosto 2021) (Visited 31 times, 31 visits today) Notizie Simili: I 15 luoghi in Italia che ti fanno sentire… Grande attesa per il Festival deldi… Torna il Festival deldi Tavolara: il&...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aglientu cinema

Gallura Oggi

La seconda edizione delambientaleproiezioni per l'ambiente, verrà realizzato nei giorni 18 e 19 agosto rispettivamente presso piazza Sirenella a Rena Majore e la piazzetta di ...· ore 21.30 'Strollica' di Peter Marcias (cortometraggio green) · ore 22.00 'L'agnello' con il Regista Mario Piredda 19 Agosto - VIGNOLA MARE · ore 21.30 'Sardinia Green Trip'...Ogni martedì, da oggi fino al 31 agosto, il Comune di Aglientu – in collaborazione con la Film Commission – promuove un mese di appuntamenti di cinema sotto le stelle dedicati ai film “Made ...Ogni martedì, dal 3 fino al 31 agosto, il Comune di Aglientu promuove un mese di cinema sotto le stelle dedicati ai film "Made in Sardegna" ...