Activision Blizzard: 'saremo l'azienda che darà l'esempio nel nostro settore' (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il boss di Activision Blizzard, Bobby Kotick, insieme ad altri dirigenti senior, ha parlato di nuovo mentre la società rimane coinvolta in polemiche a seguito della recente causa del California Department of Fair Employment and Housing relativa a molestie sessuali, discriminazione e cultura del lavoro "frat boy" all'interno della compagnia. Rivolgendosi agli investitori durante il report finanziario del secondo trimestre 2021 di Activision Blizzard, Kotick ha dichiarato: "voglio iniziare chiarendo a tutti che non c'è posto nella nostra azienda per discriminazioni, molestie o disparità di trattamento di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il boss di, Bobby Kotick, insieme ad altri dirigenti senior, ha parlato di nuovo mentre la società rimane coinvolta in polemiche a seguito della recente causa del California Department of Fair Employment and Housing relativa a molestie sessuali, discriminazione e cultura del lavoro "frat boy" all'interno della compagnia. Rivolgendosi agli investitori durante il report finanziario del secondo trimestre 2021 di, Kotick ha dichiarato: "voglio iniziare chiarendo a tutti che non c'è posto nella nostraper discriminazioni, molestie o disparità di trattamento di ...

Eurogamer_it : Il boss di #ActivisionBlizzard: 'saremo l'azienda che darà l'esempio nel nostro settore'. - codnewsitalia : ACTIVISION ITA: Ecco i risultati finanziari rilasciati da Activision durante la Conference Call avvenuta ieri sera:… - infoitscienza : Activision Blizzard sta perdendo alcuni sponsor della Overwatch League per colpa della causa legale - GiocareOra : Il capo delle risorse umane di Activision Blizzard si dimette mentre le ricadute pubbliche e legali continuano ad a… - zazoomblog : Activision Blizzard: utili in calo per Kotick numeri solidi e focus sul benessere dei dipendenti – NotiziaVideogioc… -