Achille Lollo è morto, era stato l'autore del rogo di Primavalle (Di mercoledì 4 agosto 2021) Achille Lollo è morto ieri: fu l'unico arrestato per il rogo di Primavalle. A darne notizia è il blog di Ugo Tassinari, ricercatore storico, giornalista e scrittore con un...

kermit290179 : RT @IlPrimatoN: Comunista mai pentito, era tornato in Italia nel 2011 - AnnaCorsaroAdv : RT @IlPrimatoN: Comunista mai pentito, era tornato in Italia nel 2011 - Mauro_di_Roma : E' vissuto 48 anni in più di quanto meritato! - lifestyleblogit : Rogo di Primavalle, morto Achille Lollo - - giusconsalvi : RT @IlPrimatoN: Comunista mai pentito, era tornato in Italia nel 2011 -

Ultime Notizie dalla rete : Achille Lollo Rogo di Primavalle, morto Achille Lollo Fu l'unico arrestato per il rogo che uccise i fratelli Mattei E' morto ieri a Trevignano Romano Achille Lollo , unico arrestato per il Rogo di Primavalle. A darne notizia è il blog di Ugo Tassinari, ricercatore storico, giornalista e scrittore con un passato nella sinistra extraparlamentare, ...

