Accademia Volley, Maria Tenza in giallorosso anche nel prossimo campionato (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Maria Tenza sarà la palleggiatrice dell’Accademia anche nel prossimo campionato di B2, dopo l’ultima esaltante stagione disputata sempre ad altissimi livelli e dove l’atleta di Eboli ha mostrato tutto il suo valore confermandosi una delle più forti palleggiatrici in circolazione: “Ho ancora impressi nella mia mente tutti i momenti dell’ultimo campionato, in particolare l’ultima settimana con le tre gare finali che ci hanno portato fino alla promozione. Col senno di poi posso dire che averne persa una, paradossalmente, ci ha aiutato a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento –sarà la palleggiatrice dell’neldi B2, dopo l’ultima esaltante stagione disputata sempre ad altissimi livelli e dove l’atleta di Eboli ha mostrato tutto il suo valore confermandosi una delle più forti palleggiatrici in circolazione: “Ho ancora impressi nella mia mente tutti i momenti dell’ultimo, in particolare l’ultima settimana con le tre gare finali che ci hanno portato fino alla promozione. Col senno di poi posso dire che averne persa una, paradossalmente, ci ha aiutato a ...

