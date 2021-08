Ac occupa Aula al Senato,stop fondi a guardia costiera Libia (Di mercoledì 4 agosto 2021) "stop al finanziamento della guardia costiera libico - turca". Sono i cartelli che i Senatori di L'Alternativa svetolano occupando i banchi del governo durante la discussione sul rifinanziamento delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021) "al finanziamento dellalibico - turca". Sono i cartelli che iri di L'Alternativa svetolanondo i banchi del governo durante la discussione sul rifinanziamento delle ...

Advertising

lauraboldrini : Mentre ancora viviamo una pandemia terribile, FdI occupa l'aula. Per dire cosa? No green pass. Per fare cosa? Un a… - fattoquotidiano : Decreto Covid, bagarre alla Camera: Fratelli d’Italia occupa l’Aula ed espone cartelli “No green pass”. Seduta sosp… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Ac occupa Aula al Senato,stop fondi a guardia costiera Libia: (ANSA) - ROMA, 04 AGO - 'Stop al fin… - iconanews : Ac occupa Aula al Senato,stop fondi a guardia costiera Libia - ATestefulB : RT @lauraboldrini: Mentre ancora viviamo una pandemia terribile, FdI occupa l'aula. Per dire cosa? No green pass. Per fare cosa? Un assemb… -