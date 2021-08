Aborto a tutti i costi… e guai agli obiettori di coscienza! (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo l’eutanasia, l’identità di genere e la soppressione della libertà educativa, il governo mette a segno un nuovo colpo. Anche sul fronte dell’Aborto, la Spagna socialista di Pedro Sanchezdel, si pone tristemente all’avanguardia. Il nuovo disegno di legge del ministro della Salute, Irene Montero, minaccia l’obiezione di coscienza e non solo. In nome dell’Aborto minacciate varie L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo l’eutanasia, l’identità di genere e la soppressione della libertà educativa, il governo mette a segno un nuovo colpo. Anche sul fronte dell’, la Spagna socialista di Pedro Sanchezdel, si pone tristemente all’avanguardia. Il nuovo disegno di legge del ministro della Salute, Irene Montero, minaccia l’obiezione di coscienza e non solo. In nome dell’minacciate varie L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

SteForlani : @ilgioa @Avvenire_Nei Tutti pro vita quando bisogna parlare di aborto, ma poi se ne fregano dei già vivi. - pino_nostro : RT @Strow_Mania: @DTethanos @_enz29 Le opinioni, anche di merda, le accetto da tutti ma poi non devi segarti su quell'aborto di Morata - Strow_Mania : @DTethanos @_enz29 Le opinioni, anche di merda, le accetto da tutti ma poi non devi segarti su quell'aborto di Morata - DrJeffKoloze : Sono mezzo italiano, ma… Quell'uomo disonora tutti gli italiani. Siamo un popolo che sceglie la vita, non l'aborto… - Cazzimiei_ : Quest’anno ci siamo scampati il maschio educanda che si scandalizzava se gli proponevo un po’ di sesso (però lui le… -