A24 | demolito vecchio viadotto Genzano | apre al traffico la nuova carreggiata

Ultime Notizie dalla rete : A24 demolito

L'Aquila Blog

L'AQUILA " Quattro esplosioni all'alba:il viadotto di Genzano. Quattro forti esplosioni , precedute da lunghi fischi di corno e ... L'operazione nel cantiere sullaera già stata annunciata, ...Come da cronoprogramma in Abruzzo questa mattina è stato fatto saltare in aria il viadotto Fornaca sulla, zona di Lucoli, nei pressi di Sant'Andrea in provincia dell'Aquila. La delicata operazione di demolizione fa parte dei lavori per la messa in sicurezza di alcune parte delle autostrade abruzzesi ...Cronaca L'Aquila - 04/08/2021 10:43 - Procedono a ritmo serrato i lavori sulla Strada dei Parchi, tra le uscite di Tornimparte e L’Aquila Ovest. Questa mattina, alle prime ...L’AQUILA – Quattro esplosioni all’alba: demolito il viadotto di Genzano. Quattro forti esplosioni, precedute da lunghi fischi di corno e una piccola carica per allontanare eventuali animali dalla zona ...