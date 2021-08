A ottobre si vota nel paese più piccolo d'Italia, 30 anime in provincia di Lecco (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - Appena 30 anime, di cui poco meno si presenteranno alle urne il 3 e 4 ottobre per eleggere il nuovo sindaco. Il Comune più piccolo d'Italia, Morterone in provincia di Lecco, si prepara per le prossime elezioni amministrative. In realtà, molto probabilmente, ci sarà una riconferma, visto che la sindaca uscente, Antonella Invernizzi, pur non avendo ancora sciolto la riserva pare orientata a correre per il terzo mandato. Contattata dall'AGI, la prima cittadina di Morterone ha confermato: "Ci sto pensando, non so della presentazione di altre liste. Se non dovessero esserci candidati, ... Leggi su agi (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - Appena 30, di cui poco meno si presenteranno alle urne il 3 e 4per eleggere il nuovo sindaco. Il Comune piùd', Morterone indi, si prepara per le prossime elezioni amministrative. In realtà, molto probabilmente, ci sarà una riconferma, visto che la sindaca uscente, Antonella Invernizzi, pur non avendo ancora sciolto la riserva pare orientata a correre per il terzo mandato. Contattata dall'AGI, la prima cittadina di Morterone ha confermato: "Ci sto pensando, non so della presentazione di altre liste. Se non dovessero esserci candidati, ...

