(Di mercoledì 4 agosto 2021) Roma, 4 agosto 2021 –continua ad ampliare la copertura ultrarapida inFTTH in Abruzzo e porta la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber aal, importante centro turistico e produttivo abruzzese. Incendio in Sardegna,vicina alla popolazione Anche durante il periodo estivo, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, conferma il proprio impegno nel collaborare al superamento del digital divide – uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità – con l’obiettivo di ampliare, in tutto il territorio nazionale, la tecnologia ...

Advertising

giannifioreGF : A Francavilla al Mare la fibra ottica di #Windtre: - asl2abruzzo : Francavilla al Mare e San Giovanni Teatino, sospensione vaccinazioni dei bambini e dell'età evolutiva Francavilla… - wordsandmore1 : ? Il 6 agosto a Francavilla al Mare nell’ambito del Blubar Summer Festival doppio concerto con Dolcenera e a seguir… - VAIstradeanas : 09:44 #SS16 Traffico da Francavilla Mare/Innesto Ss649 Fondo Valle Ale a Ponte Foro/Innesto Ss263 Val Di Foro E Bocca Di Va.Velocità:5Km/h - flaviadipas : Foto appena pubblicata @ Francavilla al Mare -

Ultime Notizie dalla rete : Francavilla Mare

AbruzzoLive

Inal(CH), a seguito di ulteriore controllo eseguito in un altro stabilimento balneare con annessa attività di somministrazione, è stata segnalata la titolare per aver detenuto per ...al, dopo un controllo in un altro stabilimento balneare con annessa attività di somministrazione, è stata segnalata la titolare per aver detenuto per la somministrazione alimenti ...Le attività, condotte su tutto il territorio nazionale, hanno riguardato, in particolare, la verifica sull’attuazione delle misure di contenimento alla ...04 agosto 2021 Con l'avvio della stagione turistica estiva, i Carabinieri dei Nas, d'intesa con il ministero della Salute, hanno realizzato una campagna di controlli negli stabilimenti balneari e rela ...