A Diamante un murale per il commissario Mascherpa

Advertising

Emagorno : Domani a #Diamante inaugurazione del Murale dedicato al Commissario Mascherpa. Ci saranno il Capo della… - elenaricci1491 : La cerimonia inaugurale si svolgerà alla presenza del capo della Polizia Lamberto Giannini - forzearmatenews : La cerimonia inaugurale si svolgerà alla presenza del capo della Polizia Lamberto Giannini - mauriziosantin : RT @Emagorno: Domani a #Diamante inaugurazione del Murale dedicato al Commissario Mascherpa. Ci saranno il Capo della @poliziadistato e @Ni… - ItaliaViva : RT @Emagorno: Domani a #Diamante inaugurazione del Murale dedicato al Commissario Mascherpa. Ci saranno il Capo della @poliziadistato e @Ni… -

Ultime Notizie dalla rete : Diamante murale

'Prende vita in Piazza Mancini a- sottolinea il primo cittadino . ildedicato al commissario Mascherpa. Giovanni Mascherpa è il protagonista di una serie a fumetti pubblicata sulle ...... storico e ambientale, l'intervento di pitturae di arte urbana può risvegliare la voglia per la conservazione del patrimonio che dal muro prende vita e diventa un'idea viva". Asono ...Presentato il Virtual Tour: la Calabria diventa virtuale per tutti e il presidente Nino Spirlì ripassa la storia Nella sala verde della cittadella Jole Santelli di Catanzaro si è tenuto il 2 agosto la ...DIAMANTE Sarà inaugurato a Diamante giovedì 5 agosto alle ore 19,30 il murale dedicato al Commissario Mascherpa. L’importante evento si svolgerà alla presenza del Capo della Polizia-Direttore Generale ...