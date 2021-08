A casa senza stipendio la lavoratrice che non vuole vaccinarsi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Annamaria Villafrate - Rigettato dal Tribunale di Roma il ricorso di una lavoratrice contro il provvedimento di sospensione da mansioni e retribuzione per il rifiuto a vaccinarsi contro il Covid. Leggi su studiocataldi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Annamaria Villafrate - Rigettato dal Tribunale di Roma il ricorso di unacontro il provvedimento di sospensione da mansioni e retribuzione per il rifiuto acontro il Covid.

Chi rifiuta vaccino rischia di restare a casa senza stipendio

