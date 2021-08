Xhaka-Roma, salta tutto? I giallorossi guardano ad un obiettivo del Napoli (Di martedì 3 agosto 2021) A lungo inseguito dalla Roma, nelle ultime ore Granit Xhaka sembra esserci allontanato dall'orbita dei giallorossi. Le recenti dichiarazioni del tecnico dei Gunners sembrano voler ricucire i rapporti tra lo svizzero e il club inglese, ma non è da escludere che queste siano solamente parole volte a fare pressione alla Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport - nel caso Xhaka sfumi definitivamente - la Roma è pronta a virare in modo deciso su un altro centrocampista: Denis Zakaria, uno degli obiettivi del Napoli per la mediana. Anch'egli svizzero, ha una valutazione di 30 ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 3 agosto 2021) A lungo inseguito dalla, nelle ultime ore Granitsembra esserci allontanato dall'orbita dei. Le recenti dichiarazioni del tecnico dei Gunners sembrano voler ricucire i rapporti tra lo svizzero e il club inglese, ma non è da escludere che queste siano solamente parole volte a fare pressione alla. Secondo La Gazzetta dello Sport - nel casosfumi definitivamente - laè pronta a virare in modo deciso su un altro centrocampista: Denis Zakaria, uno degli obiettivi delper la mediana. Anch'egli svizzero, ha una valutazione di 30 ...

