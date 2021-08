Whatsapp, aggiornamento per chi lavora con l’app: la novità era attesa (Di martedì 3 agosto 2021) Whatsapp, l’app di messaggistica sta mettendo a punto una grande novità attesa soprattutto per chi ogni giorno lavora con lo smartphone Ormai da qualche anno Whastapp ha cambiato totalmente il modo di comunicare e quindi le vite di tutti. È uno strumento indispensabile e fondamentale anche per lavoro. In alcuni casi è un supporto per svolgere in modo più agile la propria professione in altri è invece fondamentale soprattutto nella sua versione web, senza la quale sarebbe impossibile lavorare. Secondo alcune indiscrezioni che si trovano sul web, riportate in particolare da ... Leggi su ck12 (Di martedì 3 agosto 2021)di messaggistica sta mettendo a punto una grandesoprattutto per chi ogni giornocon lo smartphone Ormai da qualche anno Whastapp ha cambiato totalmente il modo di comunicare e quindi le vite di tutti. È uno strumento indispensabile e fondamentale anche per lavoro. In alcuni casi è un supporto per svolgere in modo più agile la propria professione in altri è invece fondamentale soprattutto nella sua versione web, senza la quale sarebbe impossibilere. Secondo alcune indiscrezioni che si trovano sul web, riportate in particolare da ...

Advertising

www_404_it : solo a me dopo l'aggiornamento 12.5.2 xiaomi continua a bloccarsi e a far uscire virus improvvisamente e le notific… - milledisastrii : ok ma nessuno parla dell'aggiornamento di whatsapp ceh lo amo però aiuto è stranissimo - _koyaftnamjoon : L'AGGIORNAMENTO WHATSAPP STO MALE - annewithanee_ : Menomale che whatsapp ha fatto un aggiornamento utile di tenere in archivio le chat quando ti arrivano i messaggi,… - lacrimedabere : ma perché io non ho l’aggiornamento di whatsapp, sono triste -