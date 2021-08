Advertising

Truong_Anh_Ngoc : RT @Gazzetta_it: Warholm strepitoso: oro nei 400 ostacoli e nuovo record del mondo con 45”94 #Tokyo2020 - Gazzetta_it : Warholm strepitoso: oro nei 400 ostacoli e nuovo record del mondo con 45”94 #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Warholm strepitoso

Epa La gara ? Benjamin è in quinta corsia,in sesta. Dal primo metro è una corsa verso l'ignoto. Impossibile rischiare di più. Karsten scappa, Rai Insegue. Il norvegese attacca per primo ogni ...400hs - semifinale -. Esaltante. Che altri aggettivi possono essere spesi per Alessandro ... Il suo è il sesto tempo assoluto, nella lista guidata dal norvegese Karsten(47.30). ...Karsten Warholm ha realizzato il nuovo Record del Mondo sui 400 metri ostacoli in occasione della Finale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il norvegese è stato letteralmente strepitoso in terra nipponica ...Strepitoso. Esaltante Alessandro Sibilio. Il ventiduenne napoletano si è superato ancora una volta, affrontando una meravigliosa semifinale dei 400 metri ostacoli maschile, in quella che è l'occasione ...