Wanda Nara in piscina | prima del tuffo | mostra il lato posteriore | che bomba!

Advertising

acmilanfan2010 : RT @agent_loken: #Icardi , può essere un nome per il futuro attacco del #Milan. A proporlo è Wanda Nara, la formula potrebbe essere un pres… - JUVENTUS_LIFE11 : @AncelottiIl Puntata 16 stagione 2 pare che Locatelli abbia sfanculato definitivamente carnevali dicendogli che ho… - gdzingaro : RT @dea_channel: la divina Wanda Nara in motoscafo ??????????????????? - ElChinoKanaya : @PiojozzoRc Naaaa. Ni Wanda Nara pone una foto de Icardi - yudisoerya : RT @90ordnasselA: Continua l'incetta di titoli del Milan. Scudetto d'estate, campioni d'inverno, trofeo del bilancio, 3 tempi su 4 meglio d… -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

La showgirl argentina,fa viaggiare il cuore e i desideri dei fans di pari passo. In posa illegale a bordo piscin: una dea. Una giornata davvero speciale per la showgirl di Buenos Aires,, protagonista ...Parole che però il marito dinon ha mai pronunciato. Anzi. Oggi, in una delle sue stories su Instagram, a dispetto di tanti presunti indizi relativi a un suo addio al Psg , Icardi scrive, ...Wanda Nara sceglie un'altra giornata in piscina per continuare la sua estate davvero calda. Prima di tuffarsi si lascia fotografare il lato posteriore ...Quella tra l'Inter e Mauro Icardi è stata una storia d'amore travagliata, breve, intensa e dolorosa per tutti, tranne forse il conto in banca del giocatore ed il bilancio annuale dei nerazzurri alla c ...