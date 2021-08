Walter Zenga | quattro dosi di vaccino per poter rientrare in Italia

Leggi su sportface

(Di martedì 3 agosto 2021) “C’é chi non si vaccina, chi fa il richiamo e chi come me decide di fare dopo duedi Sinopharm, anche una terza e quarta dose di Pfizer. Perché? Per avere il Green Pass estare ina seguire il mio amato calcio. Unico neo: dovrò fare la seconda dose tra venti giorni e perderò la prima di campionato. Cosa non si fa per amore…“.ha raccontato così la propria scelta di vaccinarsi con bendi due tipologie differenti, con l’obiettivo diottenere il Green Pass e dunque giungere in. Il ...