Wall Street incerta, focus su Job Report (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Si muove con incertezza la borsa di Wall Street che ha rallentato il passo dopo un avvio positivo sulle rinnovate preoccupazioni per la diffusione del Covid-19. L’attenzione degli investitori si concentra sul dato relativo al mercato del lavoro, in calendario venerdì. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un rialzo dello 0,57%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 4.414 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,48%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,65%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+1,36%), beni industriali (+1,09%) e finanziario (+0,82%).In cima alla ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Si muove con incertezza la borsa di Wall Street che ha rallentato il passo dopo un avvio positivo sulle rinnovate preoccupazioni per la diffusione del Covid-19. L’attenzione degli investitori si concentra sul dato relativo al mercato del lavoro, in calendario venerdì. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un rialzo dello 0,57%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 4.414 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,48%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,65%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+1,36%), beni industriali (+1,09%) e finanziario (+0,82%).In cima alla ...

MKT_INS : Giornata positiva per le borse del Vecchio Continente, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,7% a 25.261 punti.

