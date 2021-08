Vuole imitare Tamberi? Sara Simeoni (a 68 anni) si lancia sul tappetone: finisce così, attimi di gelo su Rai 2 | Video (Di martedì 3 agosto 2021) Siparietto divertente con una Sara Simeoni che stupisce tutti. Ospite fissa de Il circolo degli anelli, in onda tutte le sere su Rai 2, la campionessa olimpica alterna pareri tecnici, divertiti duetti con Yuri Chechi e scatenate performance. In particolare è stata l'ultima a scatenare i telespettatori. La Simeoni ha infatti voluto dimostrare - dopo la vittoria dell'oro di Gianmarco Tamberi - come si effettua il salto in alto, disciplina di cui è stata primatista del mondo. Ed eccola che aiutata da Yuri Cechi si è lasciata andare a qualcosa di impensabile: "Mi avete fatto venire voglia". E a 68 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Siparietto divertente con unache stupisce tutti. Ospite fissa de Il circolo degli anelli, in onda tutte le sere su Rai 2, la campionessa olimpica alterna pareri tecnici, divertiti duetti con Yuri Chechi e scatenate performance. In particolare è stata l'ultima a scatenare i telespettatori. Laha infatti voluto dimostrare - dopo la vittoria dell'oro di Gianmarco- come si effettua il salto in alto, disciplina di cui è stata primatista del mondo. Ed eccola che aiutata da Yuri Cechi si è lasciata andare a qualcosa di impensabile: "Mi avete fatto venire voglia". E a 68 ...

Advertising

RaiCultura : ? “Chi non vuole imitare nulla, non produce nulla'. SALVADOR DALÍ #CondividiLaCultura ?? #Arte - CucunatoFede : RT @sangionotami: anche i commenti “non sarai mai come harry styles” “stai a fà troppo l’harry styles”. MA CHI VUOLE IMITARE HARRY STYLES?… - TortoricAurelio : RT @TortoricAurelio: Avevamo un buffone come Grillo, adesso ci si mette un coglione che non solo vuole imitare ma non fa ridere neanche i c… - TortoricAurelio : Avevamo un buffone come Grillo, adesso ci si mette un coglione che non solo vuole imitare ma non fa ridere neanche… - marianna_aversa : RT @sangionotami: anche i commenti “non sarai mai come harry styles” “stai a fà troppo l’harry styles”. MA CHI VUOLE IMITARE HARRY STYLES?… -

Ultime Notizie dalla rete : Vuole imitare Il sonno è un'immagine di morte. Ecco perchè gli angeli non dormono mai Questo tale, stando a quanto si dice, non vorrebbe morire, nemmeno vuole abbreviare l'immagine ... La nostra vita in Paradiso Esercitarsi per la vita futura, imitare il modello degli angeli; Paradiso e ...

Zone Blu , dove si conservano i segreti della longevità ...fisica e i legami sociali insieme all'esercizio della spiritualità e allo scopo che si vuole dare ...di polifenoli ed antiossidanti (come per esempio il vitigno sardo Cannonau) è una pratica da imitare ...

La Spezia, per il Palio del Golfo la passeggiata Morin si riempie di tifo: bandiere e cori come al Picco Il Secolo XIX Questo tale, stando a quanto si dice, non vorrebbe morire, nemmenoabbreviare l'immagine ... La nostra vita in Paradiso Esercitarsi per la vita futura,il modello degli angeli; Paradiso e ......fisica e i legami sociali insieme all'esercizio della spiritualità e allo scopo che sidare ...di polifenoli ed antiossidanti (come per esempio il vitigno sardo Cannonau) è una pratica da...