Voto elettronico e fake news | tribunale apre inchiesta su Bolsonaro

(Di martedì 3 agosto 2021) Nuovi guai per Jair. Ilsupremo elettorale del Brasile (Tse) ha approvato l’apertura di un’amministrativa contro il presidente brasiliano per attacchi al sistema elettorale e la richiesta alla Corte suprema di coinvolgerenel caso sulla diffusione di ‘’ in relazione a un video diffuso giovedì scorso dal presidente in cui contesta il. Secondo G1, le decisioni sono state adottate all’unanimità. In Brasile a ottobre del prossimo anno si terranno le elezioni presidenziali. L'articolo ...

Per gli attacchi al sistema elettorale e la diffusione del video in cui contesta ilNuovi guai per Jair Bolsonaro . Il Tribunale supremo elettorale del Brasile (Tse) ha approvato l'apertura di un'inchiesta amministrativa contro il presidente brasiliano per attacchi ...L'Alta Corte Elettorale (TSE) del Brasile ha deciso di indagare il presidente Jair Bolsonaro per i suoi continui e non provati attacchi alla legittimità del sistema di, in vigore dal 1996. Il leader dell'estrema destra brasiliana avrebbe diffuso notizie false sulle elezioni durante una trasmissione in diretta su Facebook giovedì scorso.L'Alta Corte Elettorale (TSE) del Brasile ha deciso di indagare il presidente Jair Bolsonaro per i suoi continui e non provati attacchi alla legittimità del sistema di voto elettronico, in vigore dal ...L’Alta corte elettorale brasiliana (TSE) ha deciso lunedì di indagare sul presidente Jair Bolsonaro per i suoi attacchi costanti e non dimostrati alla legittimità del sistema di voto elettronico, che ...