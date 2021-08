Volley una eliminazione che fa male | la sconfitta chiude un ciclo azzurro

Advertising

angy_imma : RT @HOMIClDALQUEEN: anche domani ci aspetta una giornata tranquilla quarti pallavolo femminile 10:00 quarti pallanuoto maschile 11:20 quar… - Bordnassela : @spaziprovvisori @nebulosa_mente Mi sembra una polemica inutile sinceramente. Questi ragazzi hanno vinto un argento… - tancredi_stan : @fforeverrainn nel mio cuore la francia del volley ha un posto speciale, ti dico solo che ho iniziato a giocare a p… - Robertoro80 : RT @gippu1: Dopo sei semifinali olimpiche consecutive nel volley maschile, l'Italia cade al tie-break dei quarti contro una splendida Argen… - MaurizioBongi : @SkySport Questa é una brutta botta. Per il Basket era prevedibile la sconfitta ma l’accesso alle semi del Volley e… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley una

Grossa delusione dalla pallavolo maschile : l'Italia cede al tie break all' Argentina . ... Basket Esce di scena l' Italbasket che gioca col cuorepartita tiratissima, cedendo alla favorita ...Zane Weir è in finale nel getto del peso! Conmisura 21.25 è terzo nel gruppo B e in finale con .... Ci hanno provato fino all'ultimo i pallavolisti azzurri, ma alla fine l'ha spuntata l'...L'Italia è stata mestamente eliminata dalle Olimpiadi di Tokyo 2021. La nostra Nazionale di volley maschile ha terminato la propria avventura ai Giochi, venendo sconfitta dall'Argentina al tie-break.L'Argentina supera gli azzurri al quinto set. Non andavamo fuori dalle semifinali da Barcellona 1992. Il ct Blengini ai saluti, arriva De Giorgi ...