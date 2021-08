Volley, Olimpiadi Tokyo: il Brasile liquida il Giappone e raggiunge la Russia in semifinale (Di martedì 3 agosto 2021) Il Brasile ha sconfitto il Giappone per 3-0 (25-20; 25-22; 25-20) e si è qualificato alle semifinali del torneo di Volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. I Campioni Olimpici di Rio 2016 affronteranno la Russia, nella notte italiana giustiziera del Canada: entrambe le corazzate hanno rispettato il pronostico della vigilia e daranno vita a uno scontro titanico, già visto durante la fase a gironi quando si impose la formazione europea. I verdeoro hanno chiuso la pratica in novanta minuti di gioco, non lasciando mai il minimo spazio ai padroni di casa e controllando agevolmente la ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) Ilha sconfitto ilper 3-0 (25-20; 25-22; 25-20) e si è qualificato alle semifinali del torneo dimaschile alledi2021. I Campioni Olimpici di Rio 2016 affronteranno la, nella notte italiana giustiziera del Canada: entrambe le corazzate hanno rispettato il pronostico della vigilia e daranno vita a uno scontro titanico, già visto durante la fase a gironi quando si impose la formazione europea. I verdeoro hanno chiuso la pratica in novanta minuti di gioco, non lasciando mai il minimo spazio ai padroni di casa e controllando agevolmente la ...

