Volley, Olimpiadi Tokyo 2020: la Russia è la prima semifinalista, Mikhaylov e compagni stendono il Canada (Di martedì 3 agosto 2021) La Russia è la prima semifinalista del torneo di Volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La compagine europea ha sconfitto il Canada per 3-0 (25-21; 30-28; 25-22) in 99 minuti di gioco. Punteggio severo in un match in cui gli sfavoriti nordamericani hanno cercato di tenere testa alla favorita corazzata e l'hanno anche impensierita tra secondo parziale (trascinato a dei lunghi vantaggi, dove la Nazionale della Foglia d'Acero ha annullato cinque set point) e a terza frazione (sempre dietro nel punteggio, ma senza lasciare dilagare i rivali).

