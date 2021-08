Volley | l’Italia si arrende 2-3 all’Argentina ed è fuori dalle Olimpiadi La fine di una generazione

Leggi su oasport

(Di martedì 3 agosto 2021) Si è arenata contro lo scoglio dell’Argentina l’avventura della Nazionale italiana di pallavolo alledi Tokyo 2020. Una sconfitta amarissima per 2-3, che condanna gli azzurri all’eliminazione ai quarti di finale, come non avveniva addirittura da Barcellona 1992. La compagine albiceleste torna invece tra le magnifiche quattro di Olympia dopo 21 anni. I parziali: 25-21, 23-25, 22-25, 25-14, 12-15. La selezione tricolore ha peccato di cinismo nei momenti in cui avrebbe potuto dare una spallata ai sudamericani, palesando ancora una volta, di fatto, l’assenza di un vero opposto in grado di fare la differenza: Ivan Zaytsev è stato sostituito nel corso del terzo set ...