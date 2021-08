Volley, Italia-Argentina: il bivio degli azzurri alle Olimpiadi. Vincere per entrare in zona medaglie (Di martedì 3 agosto 2021) L’Italia ha raggiunto il suo grande bivio alle Olimpiadi di Tokyo 2021: entrare in zona medaglia oppure tornare a casa a mani vuote. La nostra Nazionale di Volley maschile si giocherà le sue chance nel quarto di finale contro l’Argentina, in programma oggi alle ore 10.00. Gli azzurri partiranno con i favori del pronostico, ma l’avversario è davvero ostico e molto competitivo: si preannuncia una grande battaglia, da Vincere a tutti i costi se ci si vuole regalare la semifinale contro la vincente di ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) L’ha raggiunto il suo grandedi Tokyo 2021:inmedaglia oppure tornare a casa a mani vuote. La nostra Nazionale dimaschile si giocherà le sue chance nel quarto di finale contro l’, in programma oggiore 10.00. Glipartiranno con i favori del pronostico, ma l’avversario è davvero ostico e molto competitivo: si preannuncia una grande battaglia, daa tutti i costi se ci si vuole regalare la semifinale contro la vincente di ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Italia-Serbia vale un posto tra le prime quattro semifinaliste nel volley femminile. Appuntamento il 4 agosto, pron… - Eurosport_IT : Forza Daniele e Paolo ?????? Segui LIVE Italia-Polonia, ottavi di finale di Beach volley, su @discoveryplusIT ???????… - SkySport : Olimpiadi, Italvolley femminile sorteggiata ai quarti con la Serbia #SkySport #Tokyo2020 - zazoomblog : Volley Italia-Argentina: il bivio degli azzurri alle Olimpiadi. Vincere per entrare in zona medaglie - #Volley… - zazoomblog : Tokyo 2020 Italia-Argentina quarti volley maschile oggi in tv: orario e diretta streaming - #Tokyo #Italia-Argenti… -