Volley femminile, l'Italia sfida la bestia nera Serbia. Tante sconfitte recenti e un trend da invertire (Di martedì 3 agosto 2021) Italia-Serbia, ormai la grande classica della pallavolo internazionale. La partita tra le due Nazionali di Volley femminile più forti in assoluto, almeno sulla carta. Le azzurre, però, si sono sempre dovute arrendere negli ultimi anni: finale dei Mondiali 2018 (al tie-break, con qualche chance sciupata dalle nostre portacoloI) e semifinale degli Europei 2019 (3-1 abbastanza schiacciante), poi recentemente tre ko per 3-1 in amichevole a Belgrado, prima di partire alla volta del Giappone. Il confronto si riproporrà ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2021, ma questa volta sarà ancora più brutale dei recenti ...

