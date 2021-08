Vola il catamarano azzurro, Tita-Banti medaglia d’oro nella vela classe Nacra 17. È il quinto per l’Italia (Di martedì 3 agosto 2021) Caterina Banti e Ruggero Tita conquistano l’oro nella vela Nacra 17 ai Giochi di Tokyo 2020: sono loro i padroni del mare di Enoshima nella categoria. Sul podio gi azzurri giungono davanti all’equipaggio britannico, composto dai velisti Burnet e Gimson, superato alla seconda boa durante la regata finale. Terzo posto invece per la Germania. La coppia italiana formata, dall’ex Luna Rossa di Rovereto e dalla atleta del Circolo Canottieri Aniene di Roma, segna un’impresa nell’aria da giorni, grazie a prestazioni convincenti che hanno inserito gli italiani tra i favoriti nelle manche. Una ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021) Caterinae Ruggeroconquistano l’oro17 ai Giochi di Tokyo 2020: sono loro i padroni del mare di Enoshimacategoria. Sul podio gi azzurri giungono davanti all’equipaggio britannico, composto dai velisti Burnet e Gimson, superato alla seconda boa durante la regata finale. Terzo posto invece per la Germania. La coppia italiana formata, dall’ex Luna Rossa di Rovereto e dalla atleta del Circolo Canottieri Aniene di Roma, segna un’impresa nell’aria da giorni, grazie a prestazioni convincenti che hanno inserito gli italiani tra i favoriti nelle manche. Una ...

