Viviana Parisi, il marito: "Nelle ricerche hanno sbagliato tutto" (Di martedì 3 agosto 2021) Nelle ricerche di Viviana Parisi e il figlio Gioele di 4 anni "hanno sbagliato tutto". "Sono partite troppo in ritardo, io sono stato tenuto in caserma". E' la denuncia di Daniele Mondello, il marito della deejay morta lo scorso anno, scomparsa il 3 agosto 2020 dopo un incidente in galleria con il figlio. I corpi dei due sono poi stati ritrovati solo dopo giorni: prima il corpo della donna, sotto un traliccio, poi quello del bimbo il 19 agosto. "Ho saputo che Viviana è morta da mezzogiorno alle 20, l'orario in cui io e la mia famiglia ...

