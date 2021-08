Virus in Campania, positivi in aumento: il bollettino di oggi (Di martedì 3 agosto 2021) Aumentano i nuovi positivi ma cala sensibilmente la curva dei contagi da CoronaVirus. Sono 361 i nuovi positivi oggi. Lo rende noto l’Unità di Crisi della Regione Campania nell’ultimo bollettino di oggi 3 agosto. Si registrano altri 2 decessi nelle ultime 48 ore più altri 2 registrati ieri per un totale di 4 morti. In percentuale, significa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 3 agosto 2021) Aumentano i nuovima cala sensibilmente la curva dei contagi da Corona. Sono 361 i nuovi. Lo rende noto l’Unità di Crisi della Regionenell’ultimodi3 agosto. Si registrano altri 2 decessi nelle ultime 48 ore più altri 2 registrati ieri per un totale di 4 morti. In percentuale, significa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

MariaConversano : @reportrai3 @RaiTre Come cavolo vi viene in mente di dire che in Campania il virus della prima ondata non è mai arr… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 194 Tamponi molecolari del… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 377 Tamponi molecolari del… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 471 Tamponi molecolari del… - Brigate_Azzurre : @fabergranata84 Resterò in Campania. È meglio così, visto che il virus non vuole cedere. -