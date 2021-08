VIDEO USA-Spagna 95-81 | Olimpiadi Tokyo basket | highlights e sintesi Durant trascinatore | Rubio incanto vano

Leggi su oasport

(Di martedì 3 agosto 2021) Team USA è in semifinale, e ci torna con una prova maiuscola sulla, che se non cancella tutti i dubbi sulle qualità della squadra allenata da Gregg Popovich, perlomeno rende sicuramente più alte le quotazioni verso l’eventuale finale per l’oro. Una sfida, questa, vissuta sul duello tra Kevine Ricky, 27 punti l’uno, 38 l’altro. Ma a deciderla, alla fine dei conti, è Jayson Tatum con tante giocate di talento, è Draymond Green con la difesa nel momento più complicato nei pressi dell’intervallo, con Damian Lillard anche lui attivo in quel frangente. Per laè l’ultimo ballo di Pau Gasol a cinque ...