VIDEO Tokyo 2020, Vanessa Ferrari: “Puntavo l’oro, mi tengo stretta l’argento” (Di martedì 3 agosto 2021) Vanessa Ferrari nelle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha conquistato la medaglia d'argento in ginnastica artistica (corpo libero) Leggi su mediagol (Di martedì 3 agosto 2021)nelle Olimpiadi diha conquistato la medaglia d'argento in ginnastica artistica (corpo libero)

Advertising

Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - Eurosport_IT : Un momento da vivere senza troppa fretta! ?? Marcell Jacobs è nella storia: è il primo italiano a vincere la medagl… - repubblica : Tamberi: 'Ho dato tutto allo sport. Sono l'uomo più felice del mondo' - HankHC91 : RT @artribune: The Constant Gardeners: a Tokyo l’installazione che riproduce i movimenti degli atleti - Mafara72 : RT @Open_gol: Simone Biles torna in gara e strappa una medaglia di bronzo. Applausi scroscianti a Tokyo, tutti in piedi per lei https://t.c… -